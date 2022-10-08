Кремль спішно випустив методичку пропагандистам через вибух на мосту до Криму, - ЗМІ

Після вибуху на Керченському мосту, що спричинив масштабну пожежу в суботу, 8 жовтня, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про НП рядовим росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Так, пропагандистам категорично заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту - правильно казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Крім того, пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.

"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".