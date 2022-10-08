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Кремль спішно випустив методичку пропагандистам через вибух на мосту до Криму, - ЗМІ

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 11:39
Кремль спішно випустив методичку пропагандистам через вибух на мосту до Криму, - ЗМІ Фото: Кремль випустив методичку пропагандистам про те, як правильно розповідати про НП на мосту до Криму (t me u_now)
Автор: Наталія Гурковська

Після вибуху на Керченському мосту, що спричинив масштабну пожежу в суботу, 8 жовтня, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про НП рядовим росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Так, пропагандистам категорично заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту - правильно казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Крім того, пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.

"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".

Нагадаємо, російські чиновники отримали методички від ФСБ, в яких вчать "правильно" хвалити Путіна.

Також адміністрація президента Росії підготувала методички, в яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

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