Кремль спешно выпустил методичку пропагандистам из-за взрыва на мосту в Крым, - СМИ
После взрыва на Керченском мосту, повлекшего за собой масштабный пожар в субботу, 8 октября, российским пропагандистам поспешили выдать методичку, как же "правильно" рассказывать о ЧП рядовым россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Так, пропагандистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".
Кроме того, пропагандисты должны неустанно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запустил новые логистические маршруты.
"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".
Напомним, российские чиновники получили методички от ФСБ, в которых учат "правильно" хвалить Путина.
Также администрация президента России подготовила методички, в которых рекомендует проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.
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