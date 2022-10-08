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Кремль спешно выпустил методичку пропагандистам из-за взрыва на мосту в Крым, - СМИ

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Крым, Суббота 08 октября 2022 11:39
Кремль спешно выпустил методичку пропагандистам из-за взрыва на мосту в Крым, - СМИ Фото: Кремль выпустил методичку пропагандистам о том, как правильно рассказывать о ЧП на мосту в Крым (t me u_now)
Автор: Наталия Гурковская

После взрыва на Керченском мосту, повлекшего за собой масштабный пожар в субботу, 8 октября, российским пропагандистам поспешили выдать методичку, как же "правильно" рассказывать о ЧП рядовым россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Так, пропагандистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Кроме того, пропагандисты должны неустанно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запустил новые логистические маршруты.

"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".

Напомним, российские чиновники получили методички от ФСБ, в которых учат "правильно" хвалить Путина.

Также администрация президента России подготовила методички, в которых рекомендует проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

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