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Должны "правильно" хвалить Путина: СБУ перехватила методички российских чиновников

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Воскресенье 26 июня 2022 12:35
Должны "правильно" хвалить Путина: СБУ перехватила методички российских чиновников Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ перехватила новые методички ФСБ для российских чиновников. В них учат "правильно" расхвалят главу Кремля Владимира Путина и войну в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Сотрудники СБУ перехватили методичку во время рассылки по секретным каналам.

Документ имеет Примечание относительно "неуклонного использования". Используя эти тезисы, российские чиновники, артисты и спортсмены должны готовить свои тезисы.

Фото: СБУ перехватила методички российских чиновников (ssu.gov.ua)

В то же время один из главных приказов ФСБ - восхвалять Путина якобы он защитил Россию.

"А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "самой честной статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций", - пишет пресс-служба.

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