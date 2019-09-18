Кремль сомневается в результативности газовых переговоров с Украиной

На трехсторонних газовых переговорах 19 сентября вряд ли удастся заключить какие-либо соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, не стоит ожидать конкретных договоренностей на встрече 19 сентября в Брюсселе.

"Удастся договориться или нет? Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил Песков.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года, а также прямые поставки в Украину.

Ранее также стало известно, что российская компания "Газпром" на трехсторонних переговорах по газу может подтвердить свое предложение Украине по прямым поставкам со скидкой в размере 25%.

"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - отметил глава правления компании Алексей Миллер.