Кремль согласился на эвакуацию из "Азовстали", чтобы объявить Мариуполь своим, - ISW

Аналитики, в частности, ссылаются на сообщение украинской военной разведки (ГУР), что Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России спешно готовит престур иностранных журналистов оккупированными территориями Украины с 18 по 21 мая.

Эксперты отмечают, Москва также могла согласиться на такую сделку, чтобы отвлечь критику относительно неудачных попыток переправы через реку Северский Донец и общих медленных темпов наступления на Донбассе.

При этом в ISW предполагают, что Кремль может отказаться от обмена мариупольских защитников.

Так, некоторые депутаты Госдумы РФ предлагают принять закон, который запретит обмен пленными на защитников "Азовстали", которых они намерены обвинить в военных преступлениях.

Однако, по мнению экспертов, Кремль может проигнорировать инициативы Госдумы или использовать их для саботаж переговоров с Украиной.

Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали". Сообщалось, что в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Командир полка "Азов Денис Прокопенко заявил, что это его решение, одобренное высшим военным руководством Украины. По факту защитников Мариуполя планируется обменять на пленных российских военных.

Как впоследствии сообщили в Reuters, семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Еленовку, недалеко от оккупированного Донецка. При этом украинские власти уверяют, операция по спасению защитников продолжается.

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