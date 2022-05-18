Кремль погодився на евакуацію з "Азовсталі", щоб оголосити Маріуполь своїм, - ISW

Аналітики, зокрема, посилаються на повідомлення української військової розвідки (ГУР), що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії поспіхом готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

Експерти зазначають, Москва також могла погодитися на таку угоду, аби відвернути критику щодо невдалих спроб переправи через річку Сіверський Донець та загальних повільних темпів наступу на Донбасі.

При цьому в ISW припускають, що Кремль може відмовитись від обміну маріупольських захисників.

Так, деякі депутати Держдуми РФ пропонують ухвалити закон, який заборонить обмін полоненими на захисників "Азовсталі", яких вони мають намір звинуватити у воєнних злочинах.

Проте, на думку експертів, Кремль може проігнорувати ініціативи Держдуми або використати їх для саботування переговорів з Україною.

Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі". Повідомлялося, що до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Командир полку "Азов Денис Прокопенко заявив, що це його рішення, схвалене вищим військовим керівництвом України. За фактом захисників Маріуполя планується обміняти на полонених російських військових.

Як згодом повідомили в Reuters, сім автобусів з українськими військовими прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольну Росії Оленівку, неподалік окупованого Донецька. При цьому українська влада запевняє, операція з порятунку захисників триває.

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