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Кремль погодився на евакуацію з "Азовсталі", щоб оголосити Маріуполь своїм, - ISW

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Маріуполь, Середа 18 травня 2022 09:00
Кремль погодився на евакуацію з "Азовсталі", щоб оголосити Маріуполь своїм, - ISW Фото: аналітики США пояснили, чому Кремль погодився на евакуацію з "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американські аналітики назвали ймовірну причину того, чому Росія погодилася на евакуацію українських захисників з "Азовсталі". Там вважають, Кремль таким чином намагається прискорити оголошення Маріуполя повністю під своїм контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, зокрема, посилаються на повідомлення української військової розвідки (ГУР), що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії поспіхом готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

Експерти зазначають, Москва також могла погодитися на таку угоду, аби відвернути критику щодо невдалих спроб переправи через річку Сіверський Донець та загальних повільних темпів наступу на Донбасі.

При цьому в ISW припускають, що Кремль може відмовитись від обміну маріупольських захисників.

Так, деякі депутати Держдуми РФ пропонують ухвалити закон, який заборонить обмін полоненими на захисників "Азовсталі", яких вони мають намір звинуватити у воєнних злочинах.

Проте, на думку експертів, Кремль може проігнорувати ініціативи Держдуми або використати їх для саботування переговорів з Україною.

Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі". Повідомлялося, що до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Командир полку "Азов Денис Прокопенко заявив, що це його рішення, схвалене вищим військовим керівництвом України. За фактом захисників Маріуполя планується обміняти на полонених російських військових.

Як згодом повідомили в Reuters, сім автобусів з українськими військовими прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольну Росії Оленівку, неподалік окупованого Донецька. При цьому українська влада запевняє, операція з порятунку захисників триває.

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Азовсталь Маріуполь
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