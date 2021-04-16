Кремль о снижении напряженности на Донбассе: еще нет повода, чтобы успокоиться

Нынешнее снижение напряженности на Донбассе еще не является поводом для того, чтобы успокоиться. За ситуацией на линии разграничения нужно внимательно следить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - заявил он.
По его словам, Москва надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "смогут донести тезис о необходимости прекратить провокации". Песков не стал комментировать информацию о запросе Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, ранее Песков назвал условие деэскалации ситуации возле украинских границ, куда Россия стягивает свои войска. По его словам, Украине нужно отказаться от якобы "провокационных действий".
Он также подчеркивал, что для проведения следующего саммита "нормандского саммита" нужно выполнить хоть какие-то договоренности.