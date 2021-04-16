Кремль о снижении напряженности на Донбассе: еще нет повода, чтобы успокоиться

Нынешнее снижение напряженности на Донбассе еще не является поводом для того, чтобы успокоиться. За ситуацией на линии разграничения нужно внимательно следить.

"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - заявил он.

По его словам, Москва надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "смогут донести тезис о необходимости прекратить провокации". Песков не стал комментировать информацию о запросе Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.