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Кремль о нормандском саммите: нужно выполнить хоть какие-то договоренности

Новина українською → Москва, Воскресенье 11 апреля 2021 14:47
Кремль о нормандском саммите: нужно выполнить хоть какие-то договоренности Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона согласна на проведение нового саммита "нормандской четверки", если будут выполнены хоть какие-то договоренности саммита в Париже. На сегодня работу в этом направлении ведут политические советники.

Об этом в интервью "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Москва настаивает на проведении саммита после того, как выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности.

"Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - добавил Песков.

Согласно парижским договоренностям, стороны должны развести силы на трех участках, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", так называемая "формула Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации должна быть имплементирована в украинские законы. Эти договоренности выполнены частично.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате, поэтому на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский едет с визитом во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.

При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.

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