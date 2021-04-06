Кремль о смене площадки для ТКГ: нужна позиция еще двух сторон
Российская сторона пока ничего не знает о планах Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Но в любом случае нужна позиция еще двух сторон.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске после возвращения к офлайн встречам.
"Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - добавил Песков.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина больше не будет отправлять своих переговорщиков в Минск. Он объяснил такое решение тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России и враждебно настроена по отношению к Украине.
Также сообщалось, что Украина в ТКГ намерена поднять вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе.