Кремль про зміну майданчика для ТКГ: треба позиція ще двох сторін

Російська сторона поки нічого не знає про плани України перенести з Мінська майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі . Але в будь-якому випадку потрібна позиція ще двох сторін.

За його словами, поки не зрозуміло, наскільки офіційною є позиція України про відмову проводити засідання ТКГ в Мінську після повернення до офлайн зустрічей.

"Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції на цей рахунок немає", - додав Пєсков.