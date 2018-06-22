Кремль: сложности с обменом Сенцова связаны с тем, что он осужден по тяжкой статье

По словам Пескова, в вопросе обмена Сенцова "есть много проблем"

В Кремле заявили, что сложности с обменом украинского политзаключенного Олега Сенцова связаны с тем, что он осужден по тяжкой статье. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам Пескова, в вопросе обмена Сенцова "есть много проблем". В частности, одной из "проблем" Песков назвал тот факт, что Сенцов осужден по тяжкой статье.

"Главное - кто он де-юре, даже если себя россиянином не признает", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином РФ.

Отметим, в августе 2015 года Сенцов в РФ был приговорен к 20 годам российской колонии. В частности, по статье о создании террористического сообщества он был приговорен к 15 годам, за "участие в двух терактах" - к 10 и 11 годам, за "подготовку к совершению взрыва" - к 7 годам, за "незаконное хранение орудия и боеприпасов" - к 5 годам. Таким образом, путем сложения сроков Сенцов получил 20 лет лишения свободы.