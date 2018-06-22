Кремль: складнощі з обміном Сенцова пов'язані з тим, що він засуджений за тяжкою статтею

За словами Пєскова, в питанні обміну Сенцова "є багато проблем"

У Кремлі заявили, що складнощі з обміном українського політв'язня Олега Сенцова пов'язані з тим, що він засуджений за тяжкою статтею. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

За словами Пєскова, в питанні обміну Сенцова "є багато проблем". Зокрема, однією з "проблем" Пєсков назвав той факт, що Сенцов засуджений за тяжкою статтею.

"Головне - хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи пов'язані складнощі з обміном Сенцова з тим, що він не визнає себе громадянином РФ.

Зазначимо, в серпні 2015 року Сенцов в РФ був засуджений до 20 років російської колонії. Зокрема, за статтею про створення терористичного спільноти він був засуджений до 15 років, за "участь у двох терактах" - до 10 і 11 років, за "підготовку до вчинення вибуху" - до 7 років, за "незаконне зберігання зброї і боєприпасів" - до 5 років. Таким чином, шляхом додавання термінів Сенцов отримав 20 років позбавлення волі.