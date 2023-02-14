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Кремль все ще сподівається і готує 6000 працівників для окупаційних адміністрацій

Фото: у Росії загарбники готують "управлінські" кадри для окупаційних адміністрацій (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські загарбники не мають достатньої кількості колаборантів для співпраці на тимчасово окупованих територіях і тому вони почали програму підготовки "фахівців" для роботи у "місцевих" адміністраціях серед росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає Центр, ворог почав програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6000 осіб. Підготовкою таких "управлінських" кадрів займається російська Академія народного господарства при президенті РФ, тобто академія імені диктатора Путіна.

"Нічого в росіянах так не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак, Москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками", - констатує ЦНС.

За даними Центра національного спротиву, окупанти очікують, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни. Проте їм все ж таки доведеться якимось чином набрати до 20% місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що РФ в окупованих районах Запорізькій області примусово залучає дітей до громадських рухів Кремля.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.

Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.

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