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Кремль все еще надеется и готовит 6000 работников для оккупационных администраций

Фото: в России захватчики готовят "управленческие" кадры для оккупационных администраций (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

У российских захватчиков нет достаточного количества коллаборантов для сотрудничества на временно оккупированных территориях и поэтому они начали программу подготовки "специалистов" для работы в "местных" администрациях среди россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечает Центр, враг начал программу подготовки гауляйтеров, которая должна охватить 6000 человек. Подготовкой таких "управленческих" кадров занимается российская Академия народного хозяйства при президенте РФ, то есть академия имени диктатора Путина.

"Ничего в россиянах так не выдает оккупантов, как то, что местные отказываются с ними сотрудничать. Следовательно, Москве приходится имитировать местное самоуправление на захваченных землях свезенными сотрудниками", - констатирует ЦНС.

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты ожидают, что большинство выпускников курса будут составлять россияне. Однако им все же придется каким-то образом набрать до 20% местных коллаборантов, которые будут служить ширмой для этого процесса.

Недавно РБК-Украина сообщало, что РФ в оккупированных районах Запорожской области принудительно привлекает детей к общественным движениям Кремля.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества.

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

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