Москва розігрує карту НАТО: США можуть піти на поступки Кремлю, - ISW
Російська Федерація отримує вигідні сигнали від США щодо розширення НАТО і намагається змінити архітектуру безпеки Європи у власних інтересах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що влада Росії отримує суттєві поступки з боку США та висуває нові вимоги до України та Заходу.
Так, 30 травня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російських посадовців надихає позиція адміністрації Трампа щодо розуміння занепокоєнь Володимира Путіна з приводу подальшого розширення НАТО на схід. Він додав, що Росія вже озвучувала ці занепокоєння США під час закритих переговорів.
Пєсков наголосив, що позиція Вашингтону стосовно майбутнього розширення НАТО є "дуже привабливою" для Росії, з огляду на те, що США продовжують відігравати посередницьку роль у переговорах щодо припинення війни.
Експерти нагадали, що представники США раніше заявили про готовність розглянути заперечення Росії щодо можливого вступу України до НАТО - однієї з ключових вимог Росії, яку вона називає "корінною причиною" війни". В обмін Москва пропонувала поступки з інших питань.
На думку аналітиків, заява Пєскова свідчить про переконання Росії, що США підтримують її вимогу стосовно зміни базової політики відкритих дверей Альянсу.
"Подібне зобов’язання фактично дало б Росії право вето на окремі положення статуту НАТО, надмірно сприяло б формуванню бажаного для неї післявоєнного ландшафту безпеки, а також підірвало б цілі президента США Дональда Трампа досягнути справедливого і стійкого миру в Україні", - зазначають в ISW.
Водночас, експерти звернули увагу на той факт, що російські посадовці продовжують користуватися поступками з боку США у перемовинах і потенційних післявоєнних домовленостях про безпеку, не роблячи при цьому жодних співмірних кроків назустріч.
В якості прикладу, в ISW звернули увагу на той факт, що Кремль не відмовляється від претензій на нині підконтрольні Києву райони частково окупованих Херсонської та Запорізької областей.
Вимоги Росії щодо членства України в НАТО
Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду почав висловлювати сумніви щодо перспектив вступу України до НАТО.
Очільник Пентагону Піт Гегсет оцінив таку можливість як "нереалістичну".
Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 30 травня зазначив, що США визнають право Росії турбуватися через розширення НАТО на схід і готові обговорювати це в межах мирних переговорів.
Раніше Президент Чехії Петр Павел також погодився, що приєднання України до Альянсу наразі виглядає малоймовірним - з огляду на позицію Вашингтона.
Очільник НАТО Марк Рютте підкреслив, що членство України в НАТО неминуче у довгостроковій перспективі, але це не стане частиною домовленостей щодо припинення війни.
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