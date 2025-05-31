Москва розігрує карту НАТО: США можуть піти на поступки Кремлю, - ISW

Російська Федерація отримує вигідні сигнали від США щодо розширення НАТО і намагається змінити архітектуру безпеки Європи у власних інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що влада Росії отримує суттєві поступки з боку США та висуває нові вимоги до України та Заходу.

Так, 30 травня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російських посадовців надихає позиція адміністрації Трампа щодо розуміння занепокоєнь Володимира Путіна з приводу подальшого розширення НАТО на схід. Він додав, що Росія вже озвучувала ці занепокоєння США під час закритих переговорів.

Пєсков наголосив, що позиція Вашингтону стосовно майбутнього розширення НАТО є "дуже привабливою" для Росії, з огляду на те, що США продовжують відігравати посередницьку роль у переговорах щодо припинення війни.

Експерти нагадали, що представники США раніше заявили про готовність розглянути заперечення Росії щодо можливого вступу України до НАТО - однієї з ключових вимог Росії, яку вона називає "корінною причиною" війни". В обмін Москва пропонувала поступки з інших питань.

На думку аналітиків, заява Пєскова свідчить про переконання Росії, що США підтримують її вимогу стосовно зміни базової політики відкритих дверей Альянсу.

"Подібне зобов’язання фактично дало б Росії право вето на окремі положення статуту НАТО, надмірно сприяло б формуванню бажаного для неї післявоєнного ландшафту безпеки, а також підірвало б цілі президента США Дональда Трампа досягнути справедливого і стійкого миру в Україні", - зазначають в ISW.

Водночас, експерти звернули увагу на той факт, що російські посадовці продовжують користуватися поступками з боку США у перемовинах і потенційних післявоєнних домовленостях про безпеку, не роблячи при цьому жодних співмірних кроків назустріч.

В якості прикладу, в ISW звернули увагу на той факт, що Кремль не відмовляється від претензій на нині підконтрольні Києву райони частково окупованих Херсонської та Запорізької областей.