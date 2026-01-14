Кремль рахує "збитки від ЗСУ" на Донбасі: в Україні різко відреагували

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін повідомив, що Україна начебто завдала Росії та окупованим територіям збитків на суму понад 706 млрд рублів, що еквівалентно приблизно 9 млрд доларів

За його словами, йдеться про наслідки дій ЗСУ на Донбасі та в прикордонних регіонах РФ.

"Однак ключовою маніпуляцією є свідоме стирання причин війни. До 2014 року Донбас не був зоною бойових дій, там не було масових руйнувань і тисяч загиблих. Усе це з’явилося лише після початку російського військового втручання", - зазначили в ЦПД.

Фактично Кремль намагається створити альтернативну юридичну реальність, у якій агресор нібито стає жертвою. Як визнають самі російські посадовці, тепер Москва хоче "зафіксувати шкоду, заподіяну Українію", щоб у майбутньому використовувати це у власних політичних цілях.

"В інформаційному просторі РФ уже відкрито просувається теза, що "відповідальність за руйнування мають нести українські військові", попри те, що саме російська армія знищувала міста Донбасу, Харківщини та півдня України", - підкреслили в ЦПД.