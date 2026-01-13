Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки підтримав укази про чергове продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.
"Також Комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені черговий раз на затвердження Ради укази про продовження воєнного стану та мобілізації №14367 та №14366", - зазначив нардеп.
За його словами, нові укази народні депутати підтримали одноголосно. Таким чином, воєнний стан знову пропонується продовжити на 90 діб.
Варто зазначити, що це вже буде 18 раз коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє до 3 лютого, відповідно продовження буде до 4 травня 2026 року.
"Далі затвердження на цьому тижні, скоріш за все 14 січня, в залі Ради, де треба 226 чи більше голосів", - додав Железняк.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Нагадаємо, вчора, 13 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.
Згідно з документами пропонується продовжити з 5 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні.
востаннє Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.
Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що воєнний стан у країні завершиться тільки після того, як для України з’являться гарантії безпеки. Він зазначив, що без таких гарантій війна фактично не закінчиться, і держава не може вважати її завершеною через ризик повторної агресії з боку сусідньої країни.