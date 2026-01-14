Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Украина якобы нанесла России и оккупированным территориям ущерб на сумму более 706 млрд рублей, что эквивалентно примерно 9 млрд долларов

По его словам, речь идет о последствиях действий ВСУ на Донбассе и в приграничных регионах РФ.

"Однако ключевой манипуляцией является сознательное стирание причин войны. До 2014 года Донбасс не был зоной боевых действий, там не было массовых разрушений и тысяч погибших. Все это появилось только после начала российского военного вмешательства", - отметили в ЦПД.

Фактически Кремль пытается создать альтернативную юридическую реальность, в которой агрессор якобы становится жертвой. Как признают сами российские чиновники, теперь Москва хочет "зафиксировать вред, причиненный Украине", чтобы в будущем использовать это в собственных политических целях.

"В информационном пространстве РФ уже открыто продвигается тезис, что "ответственность за разрушения должны нести украинские военные", несмотря на то, что именно российская армия уничтожала города Донбасса, Харьковщины и юга Украины", - подчеркнули в ЦПД.