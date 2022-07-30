Кремль пытается воссоздать "империю зла", - глава Минобороны Польши

Власти России пытаются воссоздать Советский Союз, который являет собой "империю зла". Но цели страны-агрессора не будут достигнуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует RMF24 .

"Соединенные Штаты привели к исчезновению "империи зла" в конце 1980-х годов. Благодаря президенту Рейгану (Рональд Рейган, 40-й президент США - ред.), а также при большом участии польского Папы святого Иоанна Павла II, "империя зла" прекратила свое существование. Сегодня мы наблюдаем попытки воссоздать эту империю, со стороны кремлевских правителей", - заявил Блащак во время встречи с командующим армией США в Европе и Африке Дэррилом Уильямсом.

Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству Польши и США все попытки россиян воссоздать "империю зла" потерпят неудачу.