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Кремль пытается воссоздать "империю зла", - глава Минобороны Польши

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 22:17
Кремль пытается воссоздать "империю зла", - глава Минобороны Польши Фото: Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Иван Носальский

Власти России пытаются воссоздать Советский Союз, который являет собой "империю зла". Но цели страны-агрессора не будут достигнуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует RMF24.

"Соединенные Штаты привели к исчезновению "империи зла" в конце 1980-х годов. Благодаря президенту Рейгану (Рональд Рейган, 40-й президент США - ред.), а также при большом участии польского Папы святого Иоанна Павла II, "империя зла" прекратила свое существование. Сегодня мы наблюдаем попытки воссоздать эту империю, со стороны кремлевских правителей", - заявил Блащак во время встречи с командующим армией США в Европе и Африке Дэррилом Уильямсом.

Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству Польши и США все попытки россиян воссоздать "империю зла" потерпят неудачу.

Напомним, ранее стало известно, что Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy.

Также мы писали, что Польша вскоре может начать обучение украинских военных.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Польша
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