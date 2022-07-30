Кремль намагається відтворити "імперію зла", - глава Міноборони Польщі
Влада Росії намагається відтворити Радянський Союз, який являє собою "імперію зла". Але країна-агресор не досягне своєї мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує RMF24.
"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану (Рональд Рейган, 40-й президент США-ред.), а також за великої участі польського Папи святого Іоанна Павла II, "імперія зла" припинила своє існування. Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворити цю імперію, з боку кремлівських правителів", - заявив Блащак під час зустрічі з командувачем армією США в Європі та Африці Деррілом Вільямсом.
Він підкреслив, що завдяки співпраці Польщі та США всі спроби росіян відтворити "імперію зла" зазнають невдачі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy.
Також ми писали, що Польща незабаром може почати навчання українських військових.
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