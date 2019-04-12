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Кремль продемонстрировал на Донбассе презрение к минским соглашениям, - МИД Украины

Новости » Политика    12.04.2019 - 16:08
Кремль продемонстрировал на Донбассе презрение к минским соглашениям, - МИД Украины
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Агрессия РФ на Донбассе продолжает расти

Масштабные обстрелы 11 апреля пророссийских боевиков на Донбассе продемонстрировали презрении России к минским соглашениям. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в Twitter.

Она отметила, что усиление агрессивных действий РФ на Донбассе вчера привело к ранению 8 украинских военных и одного погибшего.

"Масштабы и серьезность российских агрессивных действий против Украины продолжают расти. Увеличение обстрелов российскими гибридными силами на Донбассе привели к 8 раненых украинцев и 1 погибшего 11 апреля. Кремлевский режим демонстрирует свое пренебрежение к минских соглашений", - написала Зеленко.

Кремль продемонстрировал на Донбассе презрение к минским соглашениям, - МИД Украины

Напомним, 11 апреля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие этого погиб один военный и еще 8 получили ранения.

РБК-Украина писало, что президент Петр Порошенко заявил о начале Пасхального прекращения огня на Донбассе с 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

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