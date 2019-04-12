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Кремль продемонстрував на Донбасі зневагу до мінських угод, - МЗС України

Новини » Політика    12.04.2019 - 16:08
Кремль продемонстрував на Донбасі зневагу до мінських угод, - МЗС України
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Агресія РФ на Донбасі продовжує рости

Масштабні обстріли 11 квітня проросійських бойовиків на Донбасі продемонстрували зневагу Росії до мінських угод. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Катерино Зеленко у Twitter

Вона зазначила, що посилення агресивних дій РФ на Донбасі вчора призвело до поранення 8 українських військових та одного загиблого.

"Масштаби та серйозність російських агресивних дій проти України продовжують рости. Збільшення обстрілів російськими гібридними силами на Донбасі призвели до 8 поранених українців та 1 загиблого 11 квітня. Кремлівський режим демонструє свою зневагу до мінських угод", - написала Зеленко.

Кремль продемонстрував на Донбасі зневагу до мінських угод, - МЗС України

Нагадаємо, 11 квітня у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі українські війська понесли великі втрати. Противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, при цьому чотири рази із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Унаслідок цього загинув один військовий та ще 8 отримали поранення. 

РБК-Україна писало, що президент Петро Порошенко заявив про початок  Великоднього припинення вогню на Донбасі з 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку РФ. 

Крім того, спецпредставник ОБСЄ в контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я. 

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