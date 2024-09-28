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Кремль присвоит людям в оккупации без паспорта РФ новый статус, - ЦНС

Суббота 28 сентября 2024 02:07
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Кремль присвоит людям в оккупации без паспорта РФ новый статус, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Украины по-прежнему остаются люди, которые отказываются от паспорта РФ. За это враг присвоит им новый статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Теперь, с 1 января 2025 года граждане без российского паспорта, которые в оккупации, получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

Кроме того, на сайте "миграционной службы" так называемой "ЛНР" указано, что совершеннолетние люди, не оформившие российский документ, считаются иностранцами, однако имеют право проживать во временно оккупированной Луганской области до 31 декабря 2024 года.

После того, как этот срок истечет (в случае если лицо не обменяет украинский паспорт), оккупанты обяжут человека стать на миграционный учет или получить разрешение от оккупационных властей на временное проживание.

"Сейчас россияне создают реестр находящихся в стране незаконно иностранцев, в которой гауляйтеры угрожают внести украинцев, которые отказываются от получения паспорта РФ", - добавили в ЦНС.

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