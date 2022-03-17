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Кремль постійно вигадує брехню, щоб спробувати виправдати свої звірства, - Блінкен

Новость на русском →
Четвер 17 березня 2022 04:57
Кремль постійно вигадує брехню, щоб спробувати виправдати свої звірства, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився про прийоми Росії при нападі та агресії проти інших держави намагатися прикрити й виправдати свої дії брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter держсекретаря США.

У публікації доданий ролик, в якому вказані випадки неправдивих заяв РФ про нібито біологічну і хімічну зброю і "секретні лабораторії" в Україні та Сирії, про окупацію української Автономної Республіки Крим російськими військовими без розпізнавальних знаків, про "геноцидні" звинувачення під час своєї війни проти Грузії, про отруєння "Новачком" Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії тощо

"Ми бачили це в Грузії в 2008 році. На сході України в 2014 році. У Сирії в 2018 році. У Великій Британії в 2018 році. Тепер це знову відбувається в Україні в 2022 році. Кремль постійно вигадує брехню, щоб перекласти провину і спробувати виправдати свої звірства", - пише Блінкен.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна військовим злочинцем. Така заява прозвучала після того, як Сенат США одностайним рішення ухвалив відповідну резолюцію про засудження керівника Кремля через звірства військ окупантів під час війни з Україною.

Додамо, нещодавно Міноборони Британії попередило про підготовку РФ операції під "чужим прапором" з біо- або хімзброєю, щоб спробувати виправдати вторгнення в Україну.

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