Кремль посилює контроль над мігрантами заради ультранаціоналістів, - ISW

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Російської Федерації з 5 лютого запроваджує новий міграційний режим, що накладає суворі обмеження на мігрантів, які проживають на теренах країни.

Закон вимагає від мігрантів, які скоїли кримінальні злочини або не мають документів, зареєструватися в російських органах влади, регулярно надсилати до МВС свої геолокаційні фотографії й отримувати дозвіл відомства на здійснення основних видів діяльності. Під останніми маються на увазі купівля нерухомості, керування автомобілем, доступ до банківських послуг і виїзд за межі свого регіону.

Закон дозволяє МВС без судового розгляду депортувати мігрантів, що порушують ці обмеження, а також карати тих, хто надає послуги мігрантам без документів.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що пов'язані з мігрантами злочини, залишаються "серйозною проблемою" для російської влади та громадськості. За його словами, у 2024 році кількість судових справ проти мігрантів зросла на 18%.

В ISW переконані, що заяви Бастрикіна посилюють російські ультранаціоналістичні наративи про те, що мігранти становлять загрозу безпеці, нібито порушуючи закони, "безконтрольно" пересуваючись Росією та вчиняючи злочини.

В Інституті вважають, що новий міграційний режим МВС і риторика Бастрикіна демонструють активізацію зусиль Кремля, спрямованих на заспокоєння особливо промілітарних, ксенофобських російських ультранаціоналістів.

"Ці зусилля також спрямовані на пом'якшення потенційних ризиків для внутрішньої безпеки, пов'язаних зі зростанням антимігрантських настроїв, а не на подолання дефіциту робочої сили в Росії та економічну боротьбу, що триває, зокрема, за допомогою праці мігрантів", - йдеться у звіті ISW.