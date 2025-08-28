Кремль посилив антиміграційну риторику та створює з мігрантів "зовнішнього ворога", - СЗРУ

Російський режим через зростання внутрішньої напруги в країні дедалі активніше використовує антиміграційну риторику для того, щоб відволікти населення РФ від реалій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Служби зовнішньої розвідки України.
Зокрема, зазначається, що державна дума Росії готує зараз низку законодавчих ініціатив, які спрямовані на обмеження прав та свобод мігрантів. В першу чергу мова йде про "гостей" з країн Центральної Азії, які перебувають на території РФ.
"Ці заходи, попри заявлену мету - безпеку та демографічну стабільність - є інструментами внутрішньої мобілізації через культивування образу "зовнішнього ворога", - зазначає СЗР.
Російські депутати пропонують:
В СЗР зазначають, що технологічний аспект контролю викликає у російських депутатів та силових структур підвищену увагу.
"У Санкт-Петербурзі тестують систему відеоспостереження, здатну розпізнавати етнічну належність перехожих. Алгоритми аналізують расові та національні ознаки, що дає можливість оперативно реагувати на "концентрацію певних національностей" у публічних просторах", - сказано у повідомленні.
При цьому антиміграційна риторика Кремля дедалі більше переплітається з внутрішньою пропагандою. Остання намагається змістити фокус суспільної уваги з війни на так звану "загрозу ззовні".
"Ксенофобія, легалізована через законодавчі ініціативи, перетворюється на інструмент політичного виживання режиму, що втрачає контроль над економічною та соціальною стабільністю", - резюмували в СЗР.
Зазначимо, згідно з нещодавніми ініціативами російського уряду, так звані "нові громадяни" Росії мають довести "100%-у лояльність" до цінностей та законів Федерації. В іншому випадку в них заберуть російський паспорт.
Також до 30 червня 2026 року МВС Росії за дорученням Путіна має створити "Цифровий профіль іноземного громадянина" - ресурс, що має містити дані про іноземців, які в’їжджають або виїжджають з Росії.
РБК-Україна писало, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє позбавляти набутого громадянства за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні.