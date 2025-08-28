Кремль посилив антиміграційну риторику та створює з мігрантів "зовнішнього ворога", - СЗРУ

Зокрема, зазначається, що державна дума Росії готує зараз низку законодавчих ініціатив, які спрямовані на обмеження прав та свобод мігрантів. В першу чергу мова йде про "гостей" з країн Центральної Азії, які перебувають на території РФ.

"Ці заходи, попри заявлену мету - безпеку та демографічну стабільність - є інструментами внутрішньої мобілізації через культивування образу "зовнішнього ворога", - зазначає СЗР.

Російські депутати пропонують:

повідомляти силовикам про іноземців, які отримали екстрену медичну допомогу без страховки;

висилати іноземців, які беруть участь у передвиборчій агітації;

впровадити цифровий облік мігрантів;

впровадити контроль за сім'ями мігрантів.

В СЗР зазначають, що технологічний аспект контролю викликає у російських депутатів та силових структур підвищену увагу.

"У Санкт-Петербурзі тестують систему відеоспостереження, здатну розпізнавати етнічну належність перехожих. Алгоритми аналізують расові та національні ознаки, що дає можливість оперативно реагувати на "концентрацію певних національностей" у публічних просторах", - сказано у повідомленні.

При цьому антиміграційна риторика Кремля дедалі більше переплітається з внутрішньою пропагандою. Остання намагається змістити фокус суспільної уваги з війни на так звану "загрозу ззовні".

"Ксенофобія, легалізована через законодавчі ініціативи, перетворюється на інструмент політичного виживання режиму, що втрачає контроль над економічною та соціальною стабільністю", - резюмували в СЗР.