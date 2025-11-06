Кремль поширює фейки про "підготовку НАТО до блокади Калінінграда", - ЦПД

Російські ЗМІ активно тиражують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, де він стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" одночасно з "накачкою регіону силами і засобами".

Це типова маніпуляція Кремля, стверджують у ЦПД. Адже заходи з посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії й інших членів Альянсу, видаються за підготовку до нападу на Росію,

"Поширюючи подібні маніпуляції, Кремль намагається виправдати агресивну політику РФ, створити у росіян ілюзію "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці", - пояснюють аналітики ЦПД.

У Центрі переконані: справжня мета цієї пропаганди - ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.