Кремль распространяет фейки о "подготовке НАТО к блокаде Калининграда", - ЦПД

Российские СМИ активно тиражируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, где он утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" одновременно с "накачкой региона силами и средствами".

Это типичная манипуляция Кремля, утверждают в ЦПД, так как меры по усилению защиты стран НАТО в ответ на многочисленные российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов Альянса, выдаются за подготовку к нападению на Россию,

"Распространяя подобные манипуляции, Кремль пытается оправдать агрессивную политику РФ, создать у россиян иллюзию "западной угрозы" и ощущение "окруженной крепости", - объясняют аналитики ЦПД.

В Центре убеждены: настоящая цель этой пропаганды - еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.