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Кремль о покушении на "мэра" Энергодара: обязывает быть начеку

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Покушение на фейкового "мэра" Энергодара Андрея Шевчика обязывает российские оккупационные войска быть начеку. В Кремле считают данный инцидент терактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, такие методы применяют якобы только "националистические элементы",

"Это обязывает наших военных быть начеку и принимать превентивные меры по недопущению повторения таких терактов. Цель операции - борьба с этими националистическими элементами", - отметил Песков.

Напомним, утром 22 мая в оккупированном Энергодаре неизвестные устроили взрыв в подъезде самопровозглашенного "мэра" Андрея Шевчика. В результате был ранен он и два его телохранителя, пострадавших увезли в больницу.

Российская сторона подтвердила сам факт покушения, добавив, что Шевчик получил легкие ранения.

Фейковый "мэр" захватил власть в Энергодаре на третий день российского вторжения. До этого был депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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