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Россия подтвердила. При взрыве в Энергодаре ранены фейковый "мэр" и его охранники

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Энергодар, Воскресенье 22 мая 2022 13:04
Россия подтвердила. При взрыве в Энергодаре ранены фейковый "мэр" и его охранники Фото: фейковый "мэр" Энергодара Андрей Шевчик (скрин видео)
Автор: Илона Свиридова

В результате взрыва в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) ранения получил фейковый "мэр" Андрей Шевчик. А также два его телохранителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, российское СМИ со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированного города подтверждает ранение Шевчика и его телохранителей. Никто из гражданских во время взрыва не пострадал.

Напомним, ранее украинская сторона сообщила о взрыве в подъезде жилого дома на улице Курчатова в Энергодаре. В момент инцидента там находился самопровозглашенный "мэр", которого с ранениями увезли в больницу. Обстоятельства взрыва выясняются.

Отметим, Шевчик захватил власть в Энергодаре на третий день российского вторжения. Он также объявил о создании так называемого "народного совета", который является оккупационной структурой.

Шевчик был местным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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