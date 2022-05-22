Россия подтвердила. При взрыве в Энергодаре ранены фейковый "мэр" и его охранники

В результате взрыва в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) ранения получил фейковый "мэр" Андрей Шевчик. А также два его телохранителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В частности, российское СМИ со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированного города подтверждает ранение Шевчика и его телохранителей. Никто из гражданских во время взрыва не пострадал.

Напомним, ранее украинская сторона сообщила о взрыве в подъезде жилого дома на улице Курчатова в Энергодаре. В момент инцидента там находился самопровозглашенный "мэр", которого с ранениями увезли в больницу. Обстоятельства взрыва выясняются.

Отметим, Шевчик захватил власть в Энергодаре на третий день российского вторжения. Он также объявил о создании так называемого "народного совета", который является оккупационной структурой.

Шевчик был местным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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