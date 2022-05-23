Кремль про замах на "мера" Енергодара: зобов'язує бути напоготові

Замах на фейкового "мера" Енергодара Андрія Шевчика зобов'язує російські окупаційні війська бути напоготові. У Кремлі вважають даний інцидент терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів щодо недопущення повторення таких терактів. Мета операції - боротьба з цими націоналістичними елементами", - зазначив Пєсков.

За його словами, такі методи застосовують нібито лише "націоналістичні елементи",

Нагадаємо, вранці 22 травня в окупованому Енергодарі невідомі влаштували вибух у під'їзді самопроголошеного "мера" Андрія Шевчика. В результаті був поранений він і два його охоронці, постраждалих відвезли в лікарню.

Російська сторона підтвердила сам факт замаху, додавши, що Шевчик отримав легкі поранення.

Фейковий "мер" захопив владу в Енергодарі на третій день російського вторгнення. До цього був депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя".

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