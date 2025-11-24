UA

Кремль погрожує "дзеркальною конфіскацією" активів США: ЦПД викриває маніпуляцію

Ілюстративне фото: Центральний банк Росії (сайт Центробанку РФ)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу і погрожує так званою "зеркальною конфіскацією" американських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Міністерство фінансів РФ заявляло про нібито готовність до "контрзаходів" у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів. Після цього у медіапросторі з'явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона в розмірі 6,6 млрд доларів. Цю суму РФ називає "компенсацією".

Насправді ці погрози мають винятково політичний характер, запевняють у ЦПД. Адже економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США у Росії немає - там ще 2022 року було заблоковано виведення активів "недружніх" країн.

"Головна мета Кремля - зірвати міжнародний процес щодо використання російських активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до більш "обережної" політики", - ідеться у публікації ЦПД.

Таким чином, переконані аналітики Центру, Москва прагне вплинути на позицію Вашингтона і партнерів, нав'язуючи вигідні для себе сценарії щодо заморожених резервів.

"Кремль використовує економічні погрози, щоб внести розкол, заблокувати рішення щодо активів і послабити підтримку України", - наголошують у ЦПД. 

Конфіскація активів РФ

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії.

Однак поки що консенсусу з цього питання в ЄС немає. Зокрема, проти виступає Бельгія - країна, в якій знаходиться більша частина заморожених активів Росії. У Брюсселі побоюються можливих судових позовів і штрафних санкцій з боку Росії.

Водночас в ЄС почали розглядати альтернативні ініціативи для фінансування України, поки "репараційний кредит" не буде погоджено.

При цьому Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату "репараційного кредиту" в розмірі 163 млрд доларів, який базується на заморожених активах Росії, вже у грудні.

