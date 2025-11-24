Кремль угрожает "зеркальной конфискацией" активов США: ЦПД разоблачает манипуляцию

Российская пропаганда продвигает новый элемент экономического шантажа и угрожает так называемой "зеркальной конфискацией" американских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Министерство финансов РФ заявляло о якобы готовности к "контрмерам" в ответ на шаги США по замороженным российским резервам. После этого в медиапространстве появились манипуляции о возможных потерях Вашингтона в размере 6,6 млрд долларов. Эту сумму РФ называет "компенсацией".
На самом деле эти угрозы носят исключительно политический характер, уверяют в ЦПД. Ведь экономических механизмов для полноценной конфискации активов США у России нет - там еще в 2022 году был заблокирован вывод активов "недружественных" стран.
"Главная цель Кремля - сорвать международный процесс по использованию российских активов в пользу Украины, запугать союзников и склонить их к более "осторожной" политике", - говорится в публикации ЦПД.
Таким образом, убеждены аналитики Центра, Москва стремится повлиять на позицию Вашингтона и партнеров, навязывая выгодные для себя сценарии по замороженным резервам.
"Кремль использует экономические угрозы, чтобы внести раскол, заблокировать решение по активам и ослабить поддержку Украины", - отмечают в ЦПД.
Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.
Однако пока что консенсуса по этому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России. В Брюсселе опасаются возможных судебных исков и штрафных санкций со стороны России.
В то же время в ЕС начали рассматривать альтернативные инициативы для финансирования Украины, пока "репарационный кредит" не будет согласован.
При этом Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате "репарационного кредита" в размере 163 млрд долларов, который базируется на замороженных активах России, уже в декабре.