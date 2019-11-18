Кремль подтвердил участие Путина в нормандской встрече

Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина во встрече нормандского формата в Париже 9 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что сегодня Путин проведет международный телефонный разговор, но не уточнил с кем. Разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал Песков.

В Кремле отказались прогнозировать итоги саммита. По мнению Пескова, "не стоит ни завышать, ни занижать ожидания".

"По "нормандской четверке" я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная. Был очень большой перерыв в работе нормандского формата", - добавил он.

Отметим, что Российская Федерация начала передачу украинских кораблей, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Добавим, власти Украины и Российской Федерации договорились о возвращении кораблей к саммиту в нормандском формате.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского эту информацию подтвердили.