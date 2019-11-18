Кремль підтвердив участь Путіна в нормандській зустрічі

Кремль підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у зустрічі нормандського формату у Парижі 9 грудня. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що сьогодні Путін проведе міжнародну телефонну розмову, але не уточнив з ким. Розмова "буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандского формату".

"Нормандський формат" запланований на 9 грудня, це дійсно так, підготовка ведеться і вже вийшла на завершальну стадію", - сказав Пєсков.

У Кремлі відмовилися прогнозувати підсумки саміту. На думку Пєскова, "не варто ані завищувати, ані занижувати очікування".

"Щодо "нормандської четвірки" я не буду висловлювати якісь очікування: це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Була дуже велика перерва в роботі нормандського формату", - додав він.

Зазначимо, що Російська Федерація почала передачу українських кораблів, захоплених у листопаді 2018 року в Керченській протоці. Додамо, влади України і Російської Федерації домовилися про повернення кораблів до саміту в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента України Володимира Зеленського цю інформацію підтвердили.