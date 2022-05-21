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На Кремль подействуют только полный запрет и эмбарго на энергоносители, - Ермак

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Украина, Суббота 21 мая 2022 12:27
На Кремль подействуют только полный запрет и эмбарго на энергоносители, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские энергоносители – нефть и газ - являются одновременно и ключевым источником питания имперских амбиций России, и геополитическим оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Нынешняя ситуация дает уникальный шанс в короткие сроки разрушить энергетическую диктатуру Москвы. Перестройка модели энергопотребления Европы сегодня - это самозащита и инвестиции в ее развитие. В частности, и зеленой энергетики. Энергетическая свобода и энергетическая демократия - ключ к будущему", - уверен он.

По словам Ермака, необходимы и полные блокирующие санкции против всех российских банков, начиная с самых крупных, расчеты за газ в рублях категорически неприемлемы.

"Санкции должны предусматривать отключение от платежных систем, замораживание активов и их дальнейшую конфискацию. Все санкции должны быть согласованы и синхронизированы. Чтобы достичь максимальной эффективности, необходимы механизмы вторичных санкций против государств, бизнесов и лиц, которые помогают России уклоняться от них", - добавил глава ОП.

Как сообщалось, украинские власти не заинтересованы в интеграции в новые объединения вместо Европейского Союза. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на идею Эммануэля Макрона.

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Андрей Ермак Российская Федерация
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