На Кремль подействуют только полный запрет и эмбарго на энергоносители, - Ермак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Нынешняя ситуация дает уникальный шанс в короткие сроки разрушить энергетическую диктатуру Москвы. Перестройка модели энергопотребления Европы сегодня - это самозащита и инвестиции в ее развитие. В частности, и зеленой энергетики. Энергетическая свобода и энергетическая демократия - ключ к будущему", - уверен он.

По словам Ермака, необходимы и полные блокирующие санкции против всех российских банков, начиная с самых крупных, расчеты за газ в рублях категорически неприемлемы.

"Санкции должны предусматривать отключение от платежных систем, замораживание активов и их дальнейшую конфискацию. Все санкции должны быть согласованы и синхронизированы. Чтобы достичь максимальной эффективности, необходимы механизмы вторичных санкций против государств, бизнесов и лиц, которые помогают России уклоняться от них", - добавил глава ОП.