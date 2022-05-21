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На Кремль подіють лише повна заборона та ембарго на енергоносії, - Єрмак

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Україна, Субота 21 травня 2022 12:27
На Кремль подіють лише повна заборона та ембарго на енергоносії, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські енергоносії - нафта та паливо - є водночас і ключовим джерелом живлення імперських амбіцій Росії, і геополітичною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Нинішня ситуація дає унікальний шанс в короткі терміни зруйнувати енергетичну диктатуру Москви. Перебудова моделі енергоспоживання Європи сьогодні - це самозахист та інвестиції у її розвиток. Зокрема, і зеленої енергетики. Енергетична свобода та енергетична демократія - ключ до майбутнього", - впевнений він.

За словами Єрмака, необхідні і повні блокуючі санкції проти всіх російських банків, починаючи з найбільших, розрахунки за газ в рублях категорично неприйнятні.

"Санкції мають передбачати відключення від платіжних систем, заморожування активів та їх подальшу конфіскацію. Усі санкції мають бути узгодженими й синхронізованими. Щоб досягти максимальної ефективності, необхідні механізми вторинних санкцій проти держав, бізнесів та осіб, які допомагають Росії ухилятись від них", - додав голова ОП.

Як повідомлялось, українська влада не зацікавлена в інтеграції в нові об'єднання замість Європейського Союзу. Так керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ідею Еммануеля Макрона.

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Андрій Єрмак Російська Федерація
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