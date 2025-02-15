Кремль побоюється, що росіяни вважатимуть Трампа сильнішим за Путіна, - ISW

Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним ЗМІ представляти телефонну розмову Трампа і Путіна 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна", а також рідше використовувати ім'я Трампа у висвітленні цієї теми та інших подій.

"Кремль стурбований тим, що російська громадськість може сприймати Трампа як більш "ініціативного і рішучого" лідера, ніж Путін, і хоче, щоб російські ЗМІ наголошували на тому, що лише Путін несе відповідальність за результат перемовин", - йдеться у звіті.

Як зазначається, Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а Путіна - як пасивного або слабкого лідера в порівнянні з ним.

Раніше у Росії зображували Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати.

"Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори і двосторонні переговори", - зазначають аналітики.