Кремль побоюється, що росіяни вважатимуть Трампа сильнішим за Путіна, - ISW

У Кремлі побоюються, що росіяни вважатимуть президента США Дональда Трампа сильнішим за диктатора Володимира Путіна. Тому російський режим наказав ЗМІ менше згадувати Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним ЗМІ представляти телефонну розмову Трампа і Путіна 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна", а також рідше використовувати ім'я Трампа у висвітленні цієї теми та інших подій.
"Кремль стурбований тим, що російська громадськість може сприймати Трампа як більш "ініціативного і рішучого" лідера, ніж Путін, і хоче, щоб російські ЗМІ наголошували на тому, що лише Путін несе відповідальність за результат перемовин", - йдеться у звіті.
Як зазначається, Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а Путіна - як пасивного або слабкого лідера в порівнянні з ним.
Раніше у Росії зображували Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати.
"Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори і двосторонні переговори", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, Трамп 12 лютого зідзвонився з Путіним, а пізніше - з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США заявив, що хотів би зустрітися з Путіним і не виключив, що зустріч може пройти у Саудівській Аравії.
Трамп не озвучив імовірної дати такої зустрічі. У Кремлі теж заявили, що нібито Трамп і Путін доручили своїм помічникам почати підготовку до зустрічі.
Пізніше американський лідер заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
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