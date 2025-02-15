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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Кремль боится, что россияне будут считать Трампа сильнее Путина, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле опасаются, что россияне будут считать президента США Дональда Трампа сильнее диктатора Владимира Путина. Поэтому российский режим приказал СМИ меньше упоминать Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным СМИ представлять телефонный разговор Трампа и Путина 12 февраля как "инициативу и победу Путина", а также реже использовать имя Трампа в освещении этой темы и других событий.

"Кремль обеспокоен тем, что российская общественность может воспринимать Трампа как более "инициативного и решительного" лидера, чем Путин, и хочет, чтобы российские СМИ подчеркивали, что только Путин несет ответственность за результат переговоров", - говорится в отчете.

Как отмечается, Кремль не хочет, чтобы российская общественность воспринимала Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а Путина - как пассивного или слабого лидера по сравнению с ним.

Ранее в России изображали Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать.

"Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах и двусторонних переговорах", - отмечают аналитики.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, Трамп 12 февраля созвонился с Путиным, а позже - с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что хотел бы встретиться с Путиным и не исключил, что встреча может пройти в Саудовской Аравии.

Трамп не озвучил вероятной даты такой встречи. В Кремле тоже заявили, что якобы Трамп и Путин поручили своим помощникам начать подготовку к встрече.

Позже американский лидер заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

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