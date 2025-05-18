Кремль умисно затягує переговори і готується до тривалої війни, - ISW

Росія надалі погрожує ескалацією війни і натякає на застосування нових видів зброї. Кремль готує розширення конфлікту до тривалої фази без жодних компромісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

З огляду на характер переговорів у Стамбулі та озвучені російською делегацією вимоги, аналітики відомства переконані, що метою війни Росії залишається повна капітуляція України.

Водночас, зазначається у звіті, Москва подає свої територіальні претензії не як предмет переговорів про завершення війни, а як передумови до самого припинення вогню.

В ISW також переконані, що Кремль намагається створити видимість готовності до діалогу, одночасно висуваючи неприйнятні для України ультимативні вимоги, та не демонструє жодної готовності до компромісів.

"За оцінками ISW, Путін і надалі буде відмовлятися йти на компроміси доти, доки Україна і Захід не зможуть змінити його теорію перемоги. За нею Росія виграє війну на виснаження шляхом безперервного повзучого наступу, що не дозволяє Україні проводити успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції", - вважають аналітики.

Затягування війни

В Інституті також переконані, що з огляду на останні заяви російського військово-політичного керівництва, Кремль свідомо затягує переговорний процес, демонструючи небажання вести добросовісні перемовини як щодо припинення вогню, так і стосовно укладення остаточної мирної угоди.

Російське опозиційне видання Verstka повідомило, що в Кремлі взагалі не розглядають можливість особистої зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, оскільки усвідомлюють, що висунуті російські вимоги, неприйнятні для Києва.

Наближені до адміністрації Путіна джерела стверджують, що Росія лише посилила зусилля із затягування мирного процесу та продовжує висувати Україні неприйнятні ультиматуми.

За словами одного з джерел, наполягання Москви на проведенні переговорів без участі посередників, свідчить про намагання Кремля продемонструвати, що він здатен диктувати умови, зокрема вимагати від США обмежити вплив західних партнерів України.

"Це відповідає довгостроковій оцінці ISW, за якою Росія навмисно затягує мирні переговори, щоб отримати додаткові поступки від Заходу та продовжити просування на полі бою. На відміну від цього, Україна неодноразово демонструвала готовність до компромісів і ведення добросовісних переговорів", - йдеться у звіті Інституту.

Ризик загострення війни

Водночас, експерти констатують готовність Росії продовжувати або навіть загострювати війну проти України в разі, якщо Київ і Вашингтон не погодяться на вимоги капітуляції.

Заяву голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що провал у переговорах може викликати "ще страшнішу фазу війни з новою зброєю і новими учасниками", в Інституті назвали завуальованою погрозою застосування ядерної зброї, залучення до війни союзників Росії або навіть напад на країни Європи.

Водночас, за оцінкою ISW, малоймовірно, що Кремль наразі вдасться до використання ядерної зброї або нападу на держави-члени НАТО.

Як зазначають у відомстві, Росія неодноразово демонструвала, що не погодиться на жодні умови, крім повної капітуляції України, та, ймовірно, розцінить будь-які переговори, які не передбачають досягнення цих цілей, як "невдалі".

Погрози продовження чи ескалації війни у разі невиконання російських вимог, перегукуються з погрозою помічника президента РФ Володимира Мединського від 16 травня, що Росія готова "воювати стільки, скільки буде потрібно". В ISW цю риторику назвали частиною кампанії так званого "рефлексивного контролю", завдання якої - змусити Київ та Захід погодитися на вимоги Москви щодо капітуляції України.

"Денонсація" мирної угоди

В Інституті вивчення війни також зазначили, що Росія продовжує заперечувати легітимність чинного українського уряду і, таким чином, створює умови для відмови від виконання будь-якої майбутньої українсько-російської мирної угоди.

У звіті нагадали, що 17 травня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії важливо точно знати, хто саме з українського уряду підпише документи, які можуть стати результатом будь-якої майбутньої мирної угоди.

В ISW переконані, що заяви Пєскова є частиною усталеної кремлівської наративної кампанії, яка заперечує легітимність президента Володимира Зеленського та всіх українських урядів після 2014 року.

"Ця риторична кампанія є складовою зусиль Кремля, спрямованих на створення підстав для одностороннього виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод у зручний для неї час, а також підтримку неодноразової російської вимоги щодо примусу України до зміни режиму та проштовхування проросійського уряду ", - вважають експерти Інституту.

У відомстві також підкреслили, що будь-яка майбутня мирна угода, має передбачати чітке визнання Росією легітимності українського уряду та Конституції України.