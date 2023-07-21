Кремль планує залучити іноземних співробітників ФСБ для роботи у "ЗМІ" на Донбасі, - ЦНС

Кремль планує створити нове "інформаційне агентство" на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей, де працюватимуть завербовані іноземні співробітники ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Російська пропаганда систематично створює псевдомісцеві медіа на ТОТ, аби ніби від місцевих тиражувати свою брехню. Курують такі "медіа" у Кремлі, а більшість співробітників росіяни", - йдеться у повідомленні.
Іноземні співробітники ФСБ
В ЦНС додали, що також РФ долучає до тиражування брехні своїх іноземних агентів впливу. Зазначається, що це маргінали, які поширюють теорії змови, підтримують радикальні течії й розповідають про щасливе життя на окупованих територіях.
"Росія планує об’єднати у "єдине інформаційне агентство". Подається це як приватна ініціатива, а саме ідея відомої співробітниці російських спецслужб Крістель Неан", - пояснили у Центрі національного спротиву.
Що про неї відомо
Француженка живе з 2016 року у Донецьку й роками співпрацює з "МДБ ДНР" (аналог ФСБ на окупованих територіях). Вона позиціонує себе як "незалежний воєнний кореспондент".
Фінансувати "агентство" планується в межах програми "майстерня нових медіа", яка діє при російському диктаторі Володимирі Путіні.
"Тобто, фактично "незалежна журналістка" пропонує створити за гроші диктатора "агентство незалежних міжнародних журналістів", - зазначили в ЦНС.
Агенція відеоматеріалу Ruptly, яка є дочірньою компанією RT, продовжує роботу в Берліні. Хоча в грудні минулого року Європейський союз запровадив санкції проти керівного холдингу.
Також співробітники спецслужб Ізраїлю зажадали від РФ припинити операції з онлайн-впливу в країні. Росія поширює в інтернеті пропаганду проти України.
Нещодавно повідомлялось, що Росія посилила пропаганду на тимчасово окупованих територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".
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