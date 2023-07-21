Кремль планує залучити іноземних співробітників ФСБ для роботи у "ЗМІ" на Донбасі, - ЦНС

"Російська пропаганда систематично створює псевдомісцеві медіа на ТОТ, аби ніби від місцевих тиражувати свою брехню. Курують такі "медіа" у Кремлі, а більшість співробітників росіяни", - йдеться у повідомленні.

Іноземні співробітники ФСБ

В ЦНС додали, що також РФ долучає до тиражування брехні своїх іноземних агентів впливу. Зазначається, що це маргінали, які поширюють теорії змови, підтримують радикальні течії й розповідають про щасливе життя на окупованих територіях.

"Росія планує об’єднати у "єдине інформаційне агентство". Подається це як приватна ініціатива, а саме ідея відомої співробітниці російських спецслужб Крістель Неан", - пояснили у Центрі національного спротиву.

Що про неї відомо

Француженка живе з 2016 року у Донецьку й роками співпрацює з "МДБ ДНР" (аналог ФСБ на окупованих територіях). Вона позиціонує себе як "незалежний воєнний кореспондент".

Фінансувати "агентство" планується в межах програми "майстерня нових медіа", яка діє при російському диктаторі Володимирі Путіні.

"Тобто, фактично "незалежна журналістка" пропонує створити за гроші диктатора "агентство незалежних міжнародних журналістів", - зазначили в ЦНС.

Російська пропаганда

Агенція відеоматеріалу Ruptly, яка є дочірньою компанією RT, продовжує роботу в Берліні. Хоча в грудні минулого року Європейський союз запровадив санкції проти керівного холдингу.

Також співробітники спецслужб Ізраїлю зажадали від РФ припинити операції з онлайн-впливу в країні. Росія поширює в інтернеті пропаганду проти України.

Нещодавно повідомлялось, що Росія посилила пропаганду на тимчасово окупованих територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".