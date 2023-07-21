Спецслужби Ізраїлю зажадали від РФ припинити поширювати пропаганду проти України, - Ynet

Співробітники спецслужб Ізраїлю зажадали від РФ припинити операції з онлайн-впливу в країні. Росія поширює в інтернеті пропаганду проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

З чого все почалося

Останнім часом у соціальних мережах спостерігається феномен ботів, які поширюють проросійську пропаганду на івриті.

Зазвичай це посилання покликані переконати ізраїльську громадськість не підтримувати Україну. В Ізраїлі вважають, що це російська політична кампанія.

"Іншими словами, інструкції виходять із Кремля. У найкращих традиціях російської кампанії впливу в США до, під час і після виборів 2016 року, на яких до влади прийшов Трамп. Акції російського впливу націлені на кожну рану в ізраїльському суспільстві, на кожну гостру незгоду", - пише видання.

Яку пропаганду поширювали в Ізраїлі

В ізраїльському сегменті соціальних мереж Twitter і Telegram поширюють фейкові новини російського виробництва під виглядом ізраїльських новин на івриті.

Наприклад, на одній підробленій сторінці заголовок свідчив, що "щодо України керівництво Ізраїлю займає позицію наляканого страуса", а підзаголовок уточнює, що "підтримка України принесе Ізраїлю тільки шкоду і удар по репутації".

Авторами статті названо реальних ізраїльських журналістів, які насправді нічого подібного не писали.

Розвідка Ізраїлю зв'язалася з РФ

Представники ізраїльської розвідки нещодавно надіслали представникам російської розвідки тверду заяву з вимогою припинити онлайн-операції з впливу на громадян Ізраїлю.

Це вдруге, коли між ізраїльськими службами безпеки та росіянами відбувається таке повідомлення. Попереднє було прийнято перед минулими виборами - на яких росіян просили не втручатися у вибори в Ізраїлі.

Позиція Ізраїлю щодо війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Проте останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилась. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали в МЗС.