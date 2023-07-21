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Кремль планирует привлечь иностранных сотрудников ФСБ для работы в "СМИ" на Донбассе, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кремль планирует создать новое "информационное агентство" на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, где будут работать завербованные иностранные сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российская пропаганда систематически создает псевдоместные медиа на ВОТ, чтобы будто от местных тиражировать свою ложь. Курируют такие "медиа" в Кремле, а большинство сотрудников россияне", - говорится в сообщении.

Иностранные сотрудники ФСБ

В ЦНС добавили, что также РФ приобщает к тиражированию лжи своих иностранных агентов влияния. Отмечается, что это маргиналы, которые распространяют теории заговора, поддерживают радикальные течения и рассказывают о счастливой жизни на оккупированных территориях.

"Россия планирует объединить в "единое информационное агентство". Подается это как частная инициатива, а именно идея известной сотрудницы российских спецслужб Кристель Неан", - пояснили в Центре национального сопротивления.

Что о ней известно

Француженка живет с 2016 года в Донецке и годами сотрудничает с "МГБ ДНР" (аналог ФСБ на оккупированных территориях). Она позиционирует себя как "независимый военный корреспондент".

Финансировать "агентство" планируется в рамках программы "мастерская новых медиа", которая действует при российском диктаторе Владимире Путине.

"То есть, фактически "независимая журналистка" предлагает создать за деньги диктатора "агентство независимых международных журналистов", - отметили в ЦНС.

Российская пропаганда

Агентство видеоматериала Ruptly, которое является дочерней компанией RT, продолжает работу в Берлине. Хотя в декабре прошлого года Европейский союз ввел санкции против руководящего холдинга.

Также сотрудники спецслужб Израиля потребовали от РФ прекратить сделки по онлайн-влиянию в стране. Россия распространяет в Интернете пропаганду против Украины.

Недавно сообщалось, что Россия усилила пропаганду на временно оккупированных территориях Херсонской области, чтобы усилить лояльность гражданских к так называемым "администрациям".

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