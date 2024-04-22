Кремль не планує "СРСР 2.0", а хоче Бучу в масштабах всієї України, - секретар РНБО

Україні повинно вистачити фінансових, людських та матеріальних ресурсів, щоб захистити країну від знищення.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", - сказав він.
Він переконаний, що "росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України". "І їхній прихід - це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", - додав секретар РНБО.
Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе. "У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", - сказав він.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова на кінець березня 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Порівняно з попередніми опитуваннями, очікувані терміни стають віддаленішими.
Так, за даними останнього опитування, серед тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.
За даними опитування КМІС, станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважали, що зараз ситуація на фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважали, що ситуація не на користь будь-якій із однієї зі сторін.