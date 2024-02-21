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Українці дали оцінку поточної ситуації у війні з Росією

Україна, Середа 21 лютого 2024 10:25
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Українці дали оцінку поточної ситуації у війні з Росією Фото: Ситуація на фронті оцінюються українцями як патова (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

Українці дали оцінку поточної ситуації у війні з Росією

За даними опитування, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).

Українці дали оцінку поточної ситуації у війні з Росією

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку лютого прокоментував ситуацію на фронті. Щодо сухопутної складової він заявив про "стагнацію", яка "сформувалася через затримки з постачанням техніки". Водночас він наголосив, що морські операції дали позитивні результати.

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