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Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими

Україна, Середа 10 квітня 2024 14:06
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Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими Фото: у перемогу вірять 83% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець березня 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни стають більш віддаленими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Не вірять у перемогу 11% українців, а 6% вагаються з відповіддю.

Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими

Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

Ще 34,5% вважають, що вона настане через 1-2 роки (у лютому-березні 2023 року - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 17% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 4% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 0,8% і 0,4%.

Більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 21% і 15%).

Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (45,5%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 9% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

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