Кремль не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины, - секретарь СНБО

Украине должно хватить финансовых, человеческих и материальных ресурсов, чтобы защитить страну от уничтожения.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".
"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они в первую очередь воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Роботино, которые стерты с лица земли", - сказал он.
Он убежден, что "россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины". "И их приход - это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании. Я убежден, что Украина не может не победить, потому что у нас нет другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития", - добавил секретарь СНБО.
Литвиненко также отметил, что возвращение в ситуацию до 24 февраля 2022 года невозможно. "У нас возникает другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем", - сказал он.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова на конец марта 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки становятся более отдаленными.
Так, по данным последнего опроса, среди верящих в победу 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.
По данным опроса КМИС, по состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считали, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считали, что ситуация не в пользу какой-либо из одной из сторон.