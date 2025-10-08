У Росії стартує нова хвиля податкового тиску на населення і бізнес, яка покликана компенсувати виснаження бюджету на тлі війни. Зростання податків зачіпає кожного і відображає пріоритети Кремля, орієнтовані на військові витрати на шкоду соціальним програмам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.
Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що 2026 року уряд планує зібрати додатково близько 2,3 трлн рублів (приблизно $27,4 млрд). Основний інструмент - підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що призведе до зростання цін на товари та послуги.
Одночасно Кремль скорочує податкові пільги для IT-компаній і обмежує можливості малого бізнесу, що працює за спрощеною системою оподаткування.
Ці заходи показують, що ресурси бюджету для ведення загарбницької війни проти України виснажуються. При цьому армія і силові структури споживають близько 40% бюджету, і ця частка наступного року збережеться на високому рівні. Соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на громадян і бізнес зростає, що посилює тиск на економіку і рівень життя населення.
Зростання податків і зниження пільг для бізнесу створюють додатковий тягар для економіки. Малі підприємства стикаються з обмеженнями, IT-сектор втрачає конкурентні переваги, а населення змушене платити більше за товари та послуги. Експерти зазначають, що така політика відображає пріоритет війни над соціальними потребами країни та посилює економічну нестабільність.
