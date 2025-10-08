В России стартует новая волна налогового давления на население и бизнес, которая призвана компенсировать истощение бюджета на фоне продолжающейся войны. Рост налогов затрагивает каждого и отражает приоритеты Кремля, ориентированные на военные расходы в ущерб социальным программам.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году правительство планирует собрать дополнительно около 2,3 трлн рублей (примерно $27,4 млрд). Основной инструмент — повышение ставки НДС с 20% до 22%, что приведет к росту цен на товары и услуги.
Одновременно Кремль сокращает налоговые льготы для IT-компаний и ограничивает возможности малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения.
Эти меры показывают, что ресурсы бюджета для ведения захватнической войны против Украины истощаются. При этом армия и силовые структуры потребляют около 40% бюджета, и эта доля в следующем году сохранится на высоком уровне. Социальные программы сокращаются, а налоговая нагрузка на граждан и бизнес растет, что усиливает давление на экономику и уровень жизни населения.
Рост налогов и снижение льгот для бизнеса создают дополнительное бремя для экономики. Малые предприятия сталкиваются с ограничениями, IT-сектор теряет конкурентные преимущества, а население вынуждено платить больше за товары и услуги. Эксперты отмечают, что такая политика отражает приоритет войны над социальными потребностями страны и усиливает экономическую нестабильность.
Напоминаем, что в Днепропетровской области российские войска несут значительные потери личного состава. Согласно данным проекта DeepState и комментариям руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села, а еще одно село было очищено силами 141 ОМБр, что отражает активизацию боевых действий и высокие риски для противника.
Отметим, что в 2026 году Россия удвоит расходы на телепропаганду, направив средства на развлекательные каналы и кремлевские вещатели. Согласно сообщениям, бюджет на государственные телеканалы составит 106,4 млрд рублей (около 1,27 млрд долларов), что на 54% больше первоначального плана и даже превышает затраты текущего года.