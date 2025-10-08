Повышение НДС и сокращение льгот

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году правительство планирует собрать дополнительно около 2,3 трлн рублей (примерно $27,4 млрд). Основной инструмент — повышение ставки НДС с 20% до 22%, что приведет к росту цен на товары и услуги.

Одновременно Кремль сокращает налоговые льготы для IT-компаний и ограничивает возможности малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения.

Военные расходы и социальная нагрузка

Эти меры показывают, что ресурсы бюджета для ведения захватнической войны против Украины истощаются. При этом армия и силовые структуры потребляют около 40% бюджета, и эта доля в следующем году сохранится на высоком уровне. Социальные программы сокращаются, а налоговая нагрузка на граждан и бизнес растет, что усиливает давление на экономику и уровень жизни населения.

Последствия для экономики и граждан

Рост налогов и снижение льгот для бизнеса создают дополнительное бремя для экономики. Малые предприятия сталкиваются с ограничениями, IT-сектор теряет конкурентные преимущества, а население вынуждено платить больше за товары и услуги. Эксперты отмечают, что такая политика отражает приоритет войны над социальными потребностями страны и усиливает экономическую нестабильность.